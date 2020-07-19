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    • 19.07.2020 18:22
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    • 19.07.2020 18:23
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    ve oyuncuları! ne zaman ve nerede çekildi?

    Televizyon yayın akışlarını araştıranlar ile karşılaşınca film hakkında detaylı bilgileri arama motorları üzerinden sıkça sorgular oldu. İzleyicileri her yayınlandığında kahkahalara boğan ve oyuncuları merak edilenler arasında yer alıyor. Başrol oyunculuğunu rahmetli usta oyuncu Kemal Sunal’ın üstlendiği Doktor Civanım ne zaman ve nerede çekildi?

    Doktor Civanım konusu ve oyuncuları!

    Komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Doktor Civanım yıllar önce yayınlandığında da şimdi de bıkmadan izlenmeye devam ediyor. Bugün televiyon ekranlarında yayınlanan Doktor Civanım hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Doktor Civanım konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede çekildiğinin bilgisini paylaştık.

    DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU

    İlk gösterim tarihi 1982 olan Doktor Civanım Nahiyenin para babalari Ihsan ve Rusen Aga'nin aralarindaki rekabet giderek düsmanliga dönüsür. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenen ikili baris yaparak ortaklik kurarlar ve servetlerine servet katarlar. Çocuklari Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.

    Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır.

    DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Kemal
    Ali Şen - Rusen Aga
    İhsan Yüce - İhsan Ağa
    Bahar Öztan - Sümbül
    Ayşen Gruda - Şadiye
    Yadigar Ejder - Gaffur
    Sırrı Elitaş - Yaşar
    Muadelet Tibet - Huriye ana
    Nermin Denizci - Asiye
    Ahmet Açan - Yunus amca
    Osman Çağlar - Kasaba tellalı



    Ahmet Turgutlu - Kasabalı
    Arap Celal - Davulcu
    Ali Demirel - Murat Ateş
    Ali Demir - Kasabalı
    Hikmet Gül - Ayşe
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