DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU

İlk gösterim tarihi 1982 olan Doktor Civanım Nahiyenin para babalari Ihsan ve Rusen Aga'nin aralarindaki rekabet giderek düsmanliga dönüsür. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenen ikili baris yaparak ortaklik kurarlar ve servetlerine servet katarlar. Çocuklari Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.

Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982 yapımı komedi filmidir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır.