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    • 19.07.2020 11:04
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    sosyal medyadan gelen teklifi ifşa etti! "Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri..."

    , sosyal medyası üzerinden kendisine hakaret eden bir iş kadını hakkında şikayetçi oldu. 42 yaşındaki Akkaya, şikayetinin ardından, aynı şahsın kendisine bulunduğu teklifi de ifşa etti. "Sosyal medyadan yapılan hakaretler cezasız kalmaz. Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri buradan yazamazsınız. Yazarsan, gereken yapılır" diyen Akkaya, davadan vazgeçmeyeceğini belirtti.

    Deniz Akkaya o teklifi ifşa etti!

    Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden iş kadınından şikayetçi oldu. Akkaya, hakaret eden şahsın barışma ve özür dilemek için mavi tur teklifini de ifşa etti. Akkaya, "O gece çok alkollüydüm. Ailevi ve mesleki sorunlarım vardı. Özür diliyorum, beni affedin" diye yazan kadının "Gulet isterseniz mavi tur alış rakamından veririm size" diye teklifte bulunması üzerine ateş püskürdü.

    Sabah'ın haberine göre; Akkaya, "Sosyal medyadan yapılan hakaretler cezasız kalmaz. Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri buradan yazamazsınız. Yazarsan, gereken yapılır" diyen Akkaya, davadan vazgeçmeyeceğini belirtti.
    Haberler Magazin Deniz Akkaya sosyal medyadan gelen teklifi ifşa etti! "Suratına söylemeye cesaret edemeyeceğin şeyleri..."
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