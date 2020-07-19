Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden iş kadınından şikayetçi oldu. Akkaya, hakaret eden şahsın barışma ve özür dilemek için mavi tur teklifini de ifşa etti. Akkaya, "O gece çok alkollüydüm. Ailevi ve mesleki sorunlarım vardı. Özür diliyorum, beni affedin" diye yazan kadının "Gulet isterseniz mavi tur alış rakamından veririm size" diye teklifte bulunması üzerine ateş püskürdü.