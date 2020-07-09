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    • Saklambaç
    • 09.07.2020 Gazete
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    harikası olduğunu itiraf etti!

    17 kez bıçak altına yattığı konuşulan , harikası olduğunu itiraf etti. Ünlü model, ‘Güzelliğinizi neye borçlusunuz?’ sorusuna, ‘Doktorlarıma’ yanıtını verdi.

    Estetik Denizi

    Deniz Akkaya, en sonunda herkesin bildiği gerçeği itiraf etti... 42 yaşındaki ünlü manken, önceki gün sosyal medya hesabından hayranlarının merak ettiği sorulara yanıt verdi.

    Akkaya'ya bir takipçisi, "Bu güzelliği kime borçlusunuz?" sorusunu yöneltti. Geçirdiği sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntüsüne kavuşan Akkaya ise "Annem, babam ve doktorlarıma" yanıtını verdi. Estetik rekortmeni olan Akkaya, daha önce; burun, çene, dudak ve benzeri operasyonlar geçirmişti...

    Ünlü model, altı ayda bir botoks yaptırıyor.


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