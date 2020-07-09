Akkaya'ya bir takipçisi, "Bu güzelliği kime borçlusunuz?" sorusunu yöneltti. Geçirdiği sayısız estetik ameliyatla bugünkü görüntüsüne kavuşan Akkaya ise "Annem, babam ve doktorlarıma" yanıtını verdi. Estetik rekortmeni olan Akkaya, daha önce; burun, çene, dudak ve benzeri operasyonlar geçirmişti...