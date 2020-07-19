TEHDİT VE HAKARETLERE DEVAM

Yıldız, eski sevgilisinin kendisine karşı takıntılı tavırlar sergilediğini, bu nedenle daha önceden şüpheli hakkında müracaatta bulunduğunu ve uzaklaştırma kararları aldırdığını belirttiği dilekçesinde, Ağustos ve Eylül ayında şüphelinin sahte olarak tabir edilen Instagram hesaplarından kendisine yönelik olarak attığı tehdit ve hakaret içerikli mesajların çıktılarını dava dosyasına delil olarak sundu.