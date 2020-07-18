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    • 18.07.2020 17:54
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    • 18.07.2020 17:54
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    konusu! kadrosu!

    seslendirme kadrosu! nedir? Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak animasyon filmi Madagaskar Penguenleri konusu ve seslendirme kadrosu merak konusu oldu. Sinema severler televizyonda yayınlanan filmler hakkında detaylı bilgi almak istiyor. İşte, hakkında merak edilen bilgiler!

    Madagaskar Penguenleri konusu! Madagaskar Penguenleri seslendirme kadrosu!

    Bu akşam televizyonda yayınlanacak filmi konusu nedir? kadrosu araştırılıyor. Star TV'de yayınlanacak nin konusu ve seslendirme konusu merak ediliyor. Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmleri araştırıyor. İşte, Madagaskar Penguenleri filminin detayları!

    MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU

    Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

    MADAGASKAR PENGUENLERİ SESLENDİRME KADROSU

    Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith seslendirme kadrosunda yer alıyor.

    Türkçe seslendirme kadrosunda ise Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş gibi isimler bulunuyor.

    Haberler Magazin Madagaskar Penguenleri konusu! Madagaskar Penguenleri seslendirme kadrosu!
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