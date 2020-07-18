Madagaskar Penguenleri konusu! Madagaskar Penguenleri seslendirme kadrosu!

Bu akşam televizyonda yayınlanacak Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir? Madagaskar Penguenleri seslendirme kadrosu araştırılıyor. Star TV'de yayınlanacak Madagaskar Penguenleri filminin konusu ve seslendirme konusu merak ediliyor. Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmleri araştırıyor. İşte, Madagaskar Penguenleri filminin detayları!

MADAGASKAR PENGUENLERİ KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

MADAGASKAR PENGUENLERİ SESLENDİRME KADROSU

Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith seslendirme kadrosunda yer alıyor.

Türkçe seslendirme kadrosunda ise Sinan Divrik, Faruk Akgören, Ali Ekber Diribaş gibi isimler bulunuyor.