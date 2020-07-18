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    • 18.07.2020 17:48
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    • 18.07.2020 17:48
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    oyuncuları kimdir? nedir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarında filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki nedir? Anma Günü oyuncuları kimdir?

    Anma Günü oyuncuları kimdir? Anma Günü konusu nedir?

    Bu akşam televizyonda yayınlanacak filmi konusu nedir? kimdir? Show TV'de yayınlanacak nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmleri araştırıyor. Yayınlanmasıyla birlikte Anma Günü filmi ve konusu merak edilmeye başlandı.

    ANMA GÜNÜ KONUSU

    1993 yılında Kyle 13 yaşındadır ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan Normandiya çıkartmasında büyük babasına ait gizemli bir kutu bulur. Herkes bu kutuyu yerine koymasını ister ama Kyle reddeder. Bunun üzerine Büyükbaba Bud, Kyle'a üç hikaye anlatacağına dair söz verir. Ama bu hikayeler sadece geçmişe değil, geleceğe de ait olacaktır…

    ANMA GÜNÜ OYUNCULARI

    Jonathan Bennett

    James Cromwell

    John Cromwell

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