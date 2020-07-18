Anma Günü oyuncuları kimdir? Anma Günü konusu nedir?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak Anma Günü filmi konusu nedir? Anma Günü oyuncuları kimdir? Show TV'de yayınlanacak Anma Günü filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmleri araştırıyor. Yayınlanmasıyla birlikte Anma Günü filmi ve konusu merak edilmeye başlandı.

ANMA GÜNÜ KONUSU

1993 yılında Kyle 13 yaşındadır ve II. Dünya Savaşı'nda yaşanan Normandiya çıkartmasında büyük babasına ait gizemli bir kutu bulur. Herkes bu kutuyu yerine koymasını ister ama Kyle reddeder. Bunun üzerine Büyükbaba Bud, Kyle'a üç hikaye anlatacağına dair söz verir. Ama bu hikayeler sadece geçmişe değil, geleceğe de ait olacaktır…

ANMA GÜNÜ OYUNCULARI

Jonathan Bennett

James Cromwell

John Cromwell