Milyonlarca izleyicinin gönlüne taht kuran Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonunda Ertuğrul Bey geri dönecek. Diziyle ilgili bomba gibi bir transfer iddiası konuşuluyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Selçuk Toros karakterine 2 sezon boyunca hayat veren Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey karakterini canlandıracağı iddiası çok konuşulacak. Geçtiğimiz haftalarda heyecan dolu bir bölümle ekranlara kısa süreliğine veda eden Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'i kimin canlandıracağı ise izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor.

TAMER YİĞİT, ERTUĞRUL BEY Mİ OLACAK?

Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.