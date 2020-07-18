Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarında filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Islah Adası konusu nedir? Islah Adası oyuncuları kimdir?

ISLAH ADASI KONUSU

Bir grup sorunlu zengin çocuğu olan gençleri ıssız bir adada yaşam koşullarını değiştirmek üzere eğitime gönderirler. Ama bu bir grup gencin bilmediği bir şey vardır fidye için plan yapan bir grup paralı asker.

ISLAH ADASI OYUNCULARI

Ed Westwick

Jeremy Sumpter

Phoebe Tonkin

Sebastian Koch

Dominic Sherwood