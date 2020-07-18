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    • Magazin
    • 18.07.2020 17:40
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    • 18.07.2020 17:40
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    filmi konusu nedir? kimdir?

    Bu akşam televizyonda yayınlanacak filmi konusu nedir? kimdir? ATV’de yayınlanacak nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Sinemaseverler televizyonda yayınlanan filmleri araştırıyor. Yayınlanmasıyla birlikte Islah Adası filmi ve konusu merak edilmeye başlandı.

    Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası oyuncuları kimdir?

    filmi konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinemaseverler tarafından sorgulanıyor. Arama motorlarında filmlerin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki nedir? Islah Adası oyuncuları kimdir?

    ISLAH ADASI KONUSU

    Bir grup sorunlu zengin çocuğu olan gençleri ıssız bir adada yaşam koşullarını değiştirmek üzere eğitime gönderirler. Ama bu bir grup gencin bilmediği bir şey vardır fidye için plan yapan bir grup paralı asker.

    ISLAH ADASI OYUNCULARI

    Ed Westwick

    Jeremy Sumpter

    Phoebe Tonkin

    Sebastian Koch

    Dominic Sherwood

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