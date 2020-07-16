Burçlar kişisel özellikleri yakından etkiliyor. NASA'nın açıklamasına göre Dünya'nın pozisyonunda değişiklik yaşanması yıldızların da konumunu yakından etkilediği için doğrudan burçlar ve tarihlerinde de farklılıklar oluştu. Peki hangi tarihte doğanların burçları değişti? 17 Temmuz ve 3 Ağustos tarih aralığında doğanlar hangi burç oluyor? Yılan burcu özellikleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
ASTROLOJİ NEDİR?
Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.
Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.
YENİ BURÇ TARİHLERİ NE OLDU?
KOÇ BURCU: 18 NİSAN- 13 MAYIS
BOĞA BURCU: 13 MAYIS- 21 HAZİRAN
İKİZLER BURCU: 21 HAZİRAN- 20 TEMMUZ
YENGEÇ BURCU: 20 TEMMUZ- 10 AĞUSTOS
ASLAN BURCU: 10 AĞUSTOS- 16 EYLÜL
BAŞAK BURCU: 16 EYLÜL- 30 EKİM
TERAZİ BURCU: 30 EKİM- 23 KASIM
AKREP BURCU: 23 KASIM- 17 ARALIK
YAY BURCU: 17 ARALIK- 20 OCAK
OĞLAK BURCU: 20 OCAK- 16 ŞUBAT
KOVA BURCU: 16 ŞUBAT- 11 MART
BALIK BURCU: 11 MART-18 NİSAN
YILAN BURCU NASIL BİR BURÇ? KİMLER YILAN BURCUNA GİRDİ?
29 Kasım- 17 Aralık arasında doğanlar açıkçası artık "Yılan"
İsmini duyunca, soğuk geldiği için de kimse yılan olmak istemiyor.
YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
- Sessiz ve etkileyicidirler.
-Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
YILAN KADINI ÖZELLİKLERİ
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
YILAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.