YILAN BURCU NASIL BİR BURÇ? KİMLER YILAN BURCUNA GİRDİ?

29 Kasım- 17 Aralık arasında doğanlar açıkçası artık "Yılan"

İsmini duyunca, soğuk geldiği için de kimse yılan olmak istemiyor.

YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Sessiz ve etkileyicidirler.

-Hiç bir hedefe direk gitmezler.

- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. ilişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

YILAN KADINI ÖZELLİKLERİ

Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.

Tutkulu bir kadındır.

toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

YILAN ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.

Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.