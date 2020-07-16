Masterchef jüri üyeleri kimdir? 2020 Masterchef jürileri arasında kim var?

2020 Masterchef jüri üyeleri kimdir? Masterchef jürileri arasında kim var? TV8 kanalında yayınlanan ve yarışmacıların en iyi yemekleri yapmak için mücadele ettiği program başlıyor. Yeni sezonda ilk bölümü 17 Temmuz akşamı başlayacak Masterchef jüri üyeleri kimdir? Masterchef jürileri arasında kimin bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

MEHMET YALÇINKAYA

Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.