Arto'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret ve sinkaflı küfürlerin ardından Çağla Şıkel sessiz kalmayıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arto hakkında dava açıldı. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda Arto hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikel, Arto'nun sosyal medya hesabından, 'Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğretsin, insan adaplı olur, Hadsiz, her haltı ye ben evliyim benim çocuğum var de, hayırdır paraya mı ihtiyacın var aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu ? , pislik!!! ' şeklinde paylaşımlar yaptığını, söz konusu paylaşımlarla kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.