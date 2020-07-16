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    • 16.07.2020 17:09
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    • 16.07.2020 17:09
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    Çağla Şıkel kendisine çirkin sözlerle hakaret eden 'yu affetmedi! 2,5 yıl kadar hapis cezası istendi...

    Çağla Şıkel kendisine sinkaflı sözlerle hakaret eden 'yu affetmedi. Ünlü mankenin şikayeti sonrası Arto hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden 'nun özel haberi...

    Çağla Şıkel hakaretlere göz yummadı! Arto'ya hapis şoku

    Arto'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret ve sinkaflı küfürlerin ardından Çağla Şıkel sessiz kalmayıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Arto hakkında dava açıldı. Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda Arto hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikel, Arto'nun sosyal medya hesabından, 'Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğretsin, insan adaplı olur, Hadsiz, her haltı ye ben evliyim benim çocuğum var de, hayırdır paraya mı ihtiyacın var aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu ? , pislik!!! ' şeklinde paylaşımlar yaptığını, söz konusu paylaşımlarla kendisine hakaret edildiğini ileri sürdü.

    UZLAŞMAK İSTEMEDİ
    Şıkel'in şikâyeti sonrası hakkında soruşturma başlatılan Arto ifadesinde, Şıkel'i iş hayatı ve sosyal hayatında tanıdığını bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğu ve ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu, suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi. Taraflar uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.

    2,5 YIL İSTENDİ
    Şıkel'in uzlaşmayı reddetmesinin ardından, Arto hakkında 'Alenen Hakaret' suçundan dava açıldı. Arto'nun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Sabah/ Deniz Yusufoğlu
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