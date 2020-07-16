TV8 ekranlarında bu akşam Şampiyonun Hikayesi 2020 programı ekrana gelecek. Acun Ilıcalı Survivor 2020 final gününde bunun duyurusunu yapmıştı ve izleyici olarak katılan Sefa Doğanay'ın yarışmacıların taklitlerini yaparak güldüreceğinden bahsetti. Bu gelişme üzerine Sefa Doğanay kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Sefa Doğanay'ın Instagram hesabı…
SEFA DOĞANAY KİMDİR?
İlk ve ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim Okulunda okudu. Liseyi ise Samsun Namık Kemal Lisesi'nde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal projelerde görevler aldı. Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı. 2010 yılında kazandığı İstanbul Marmara Üniversitesi'nde İşletme bölümünde 3. sınıfta öğrenimine devam etmektedir.2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yapma yeteneğini gösterdi. 2. sezonun şampiyonu olarak para ödülü kazandı. En son, Çocuklar Duymasın dizisinde Hami karakterini canlandırmıştı.
Taklit yaptığı kişiler: Bülent Ersoy, Nihat Doğan, Burhan Altıntop (Engin Günaydın), Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Gönül Yazar, Soner Sarıkabadayı, Zeki Müren ve Hürrem Sultan (Meryem Uzerli), Selahattin (Olgun Şimşek), Küçük Emrah, Mabel Matiz, Canan Karatay, Fatih Terim ve Vasfiye teyze (Gonca Vuslateri).
Filmografi:
Çocuklar Duymasın (Hami) (TV Dizisi) - 2011/2012
SEFA DOĞANAY INSTAGRAM HESABI
SURVIVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Survivor'da şampiyonluk yarışı Barış ve Cemal Can arasında gerçekleşti. Survivor finalinde en çok oyu alarak 5 aylık maratonunun kazanan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. 2020 Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.