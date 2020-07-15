İzleyicileri ekrana kilitleyen Survivor finali dün akşam gerçekleşti ve şampiyonluk için Cemal Can ile Barış Murat Yağcı ter döktü. Acun Ilıcalı yaşanan eski olayları yayına verdi ve eğlenceli anlar yaşandı. Heyecanın dorukta olduğu Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Yapılan SMS oylaması sonucunda en yüksek oyu alan şampiyonluğu elde etti. Survivor 2020 büyük ödülü neydi? İşte merak edilenler…
14 TEMMUZ SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim CEMAL CAN oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.
"FARK SADECE YÜZDE 5"
Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonunu açıklamadan önce farkın oldukça yakın olduğunu vurguladı. Ilıcalı, " 2 dakika önce aldığım habere göre oylamada aranızdaki fark %5'ten az. Turabi ile Merve Aydın arasındaki finalden sonraki en denk mücadele" ifadelerini kullandı.
"BENDEN BEKLENİLMEYEN ŞEYLERİ BAŞARDIM"
Cemal Can:" En başından büyük laflar etmek yerine icraat göstermek gerekir dedim. İcraat de gösterdim. Belki tipimden böyle bir şey beklenmiyordu ama ben hayatımda hep benden beklenilmeyen şeyleri başardım"
"VİCDANIM ÇOK RAHAT"
Barış: "Sadece ailemizi temsil etmeye gelmiştik ama İstanbul'a gelince anladım ki çok daha büyük bir aile olmuşuz. Benim adım Murat vicdanım çok rahat"
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
PROJEDE NELER OLACAK?
Projenin asıl amacının kruvaziyer terminali ve ona hizmet eden bekleme alanları, biletleme kontuarlarının oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran, kapalı otopark gibi ticari işletmeler halkın kullanımına sunulacaktır.
Projenin sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile projenin İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olması hedefleri arasındadır. Dünyanın en büyük cruise gemilerine ev sahipliği etmesi hedeflenen projede yolcuların pasaport kontrol ve gümrük işlemleri de yapılabilecek.
Galataport Doğuş Grubu ve Bilgili Holding'in ortak projesidir.
GALATAPORT'A NASIL GİDİLİR?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.
KONUM VE ULAŞIM
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.