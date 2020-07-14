Büyük ödül! Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak? Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak?

Survivor finalde kazanan ne kadar para alacak sorusu bu akşam heyecanla araştırılan sorular arasında yer aldı. TV 8 ekranlarının heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2020'de artık sona gelindi. Bugün canlı yayında final heyecanı yaşanıyor ve şampiyon olan isim belli oluyor. Bilindiği üzere İstanbul Galataport'tan dün yapılan canlı yayında en az SMS oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yasin oldu ve böylece finalistler Barış ve Cemal Can olarak açıklandı. Peki, Survivor şampiyonu ödülü kaç TL olacak? İşte detaylar...

SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?

Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.