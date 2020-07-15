TV8 KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?



Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekrana geliyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, mutluluk ve hüzünler izleyiciyi de bir noktada yakalayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; ekran başındakiler de kendileri ile muhasebeye oturacak.





BİNNUR KAYA KİMDİR?



1972 yılında Ankara'da doğdu. Spor muhabiri olan babası Mustafa Kaya, aynı yıl "Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü"nü almıştı. Çocukluğunun büyük kısmı Ankara'da geçti. 1995 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İstanbul aşığı olan Binnur Kaya, Bilkent'ten mezun olur olmaz İstanbul'a yerleşti.

Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda tanıştığı bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show'da "Asiye" karakteriyle televizyon dünyasına girdi. İlk televizyon dizisi "Kaynanalar" oldu. Daha sonra Engin Günaydın'nın yönettiği "Dış Kapının Mandalları"(1998) adlı dizide rol aldı. İstanbul'a ilk geldiği yıllar ev arkadaşı olan Engin Günaydın ile uzun yıllardır yakın arkadaşlar. Aynı zamandaEmre Kınay, Tolga Çevik ile de yakın arkadaş.