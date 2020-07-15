Özellikle ATV'nin uzun soluklu, bir döneme damga vuran dizisi Avrupa Yakası'nda Şahika rolünü üstlenen Binnur Kaya kimdir? TV8'in yeni dizi projesi Kırmızı Oda'nın fragmanı yayınlandı ve başrolde olduğu görülen başarılı oyuncu Binnur Kaya yeniden gündeme geldi. Hayatına dair bilgiler merak edilen Binnur Kaya kaç yaşında, nereli?
TV8 KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?
Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekrana geliyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, mutluluk ve hüzünler izleyiciyi de bir noktada yakalayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; ekran başındakiler de kendileri ile muhasebeye oturacak.
BİNNUR KAYA KİMDİR?
1972 yılında Ankara'da doğdu. Spor muhabiri olan babası Mustafa Kaya, aynı yıl "Yılın En İyi Gazetecisi Ödülü"nü almıştı. Çocukluğunun büyük kısmı Ankara'da geçti. 1995 yılında Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. İstanbul aşığı olan Binnur Kaya, Bilkent'ten mezun olur olmaz İstanbul'a yerleşti.
Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda tanıştığı bir arkadaşının önerisiyle Hülya Avşar Show'da "Asiye" karakteriyle televizyon dünyasına girdi. İlk televizyon dizisi "Kaynanalar" oldu. Daha sonra Engin Günaydın'nın yönettiği "Dış Kapının Mandalları"(1998) adlı dizide rol aldı. İstanbul'a ilk geldiği yıllar ev arkadaşı olan Engin Günaydın ile uzun yıllardır yakın arkadaşlar. Aynı zamandaEmre Kınay, Tolga Çevik ile de yakın arkadaş.
"Çarli" ve "Baba Evi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2000 yılının Ekim ayında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" oyunla BKM Oyuncularına katıldı. 1997'de "Bir Demet Tiyatro", 2003'de "Bekarlar" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunlarında yer aldı. Aynı yıl Ömer Vargı'nın yönettiği "İnşaat" adlı filmde rol aldı.2004 yılından beri "Yabancı Damat" adlı dizide Nazire karakterini canlandırıyor. Bunların yanı sıra 2005'de Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum", 2006'da "Küçük Kıyamet" ve "Hayatımın Kadınısın" adlı filmlerde rol aldı.
Bir komedi oyuncusu olan Binnur Kaya, duygusal yönüyle de tanınıyor. Bir röportajında bu konuya değiniyor. "Komedinin çıkışı bu duygusallıkmış gibi geliyor bana. Komedi ciddi bir iştir. İzleyenler için öyle görünmeyebilir ama... Uymak zorunda olduğumuz bir senaryo, bizden ortaya konması beklenen şeyler var. Dolayısıyla kamera karşısına geçip kafamıza göre komiklik yapmıyoruz. Çok fazla disiplin gerektiren bir iş yapıyoruz. Komik olacağım derken komik duruma düşmek de var. O yüzden bıçak sırtında bir iştir. Büyük ciddiyet gerektirir."