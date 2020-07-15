Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya yaşı kaç? Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in annesi kimdir?

Survivor 2020 boyunca özellikle Acun Ilıcalı'nın hayatı merak edilerek araştırılır oldu. Özel hayatıyla sık sık gündem konusu olan Acun Ilıcalı'nın evlilikleri ve çocuklarının yanı sıra yeni sevgilisi Çağla Altunkaya da merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın hayatına dair bilgileri merak edilirken Şeyma Subaşı'na benzerliğiyle de sosyal medyada popüler konulardan biri oluyor.
ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?
Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu yani 21 yaşında. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor.
ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?
Yasemin Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturdu. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5'te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra 'çocukluk hayalim' dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya geldi. 2016 yılında Acun Ilıcalı ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Zeynep Yılmaz, verdiği bir röportajda 'Kendinizden ve eğitim geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermişti:
Çocukluğumdan beri mimarlık okumak istedim. Rahmetli dedem ve babam avukattı, ama aklım hep mimarlıktaydı. Sabahlara kadar dayımın çizdiği projeleri ve maketleri seyrederdim. Rahmetli babamın vasiyeti, "Ne olursan ol önce anne ol" idi. Sanırım en büyük meslek anneliği yerine getirdim. Şimdi ise hayallerimdeki işi yapıyorum. 8 sene Fransız okullarında okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Aslen Erzurum Ilıcalı'dır. İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu.
2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. 2003 yılında evlilik yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip oldu. 2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.
2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.
2017 yılında evlenip 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'dan da Melisa adında bir kızı bulunuyor.