Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya yaşı kaç? Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'in annesi kimdir?

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Aslen Erzurum Ilıcalı'dır. İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu.

2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.



2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. 2003 yılında evlilik yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip oldu. 2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.

2017 yılında evlenip 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'dan da Melisa adında bir kızı bulunuyor.