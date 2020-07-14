DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?



GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?



1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. Ünlü isimlerin modacısı olarak bilinen Gülşah Saraçoğlu, yedi kilolu yarışmacının stilini sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor.



KEMAL DOĞULU KİMDİR?



Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019'da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?



Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı'dır. 1954 yılında Vize Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir.1998'de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.



SERAY SEVER KİMDİR?



27 Şubat 1973 İstanbul doğumlu olan Seray Sever, lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. Popstar, Türkstar gibi yarışmalarda sunuculuk yapan Sever, Dadı, Kurtlar Vadisi, Çocuklar Ne Olacak? dizileriyle ününe ün kattı. En son TV8'de Gel Konuşalım programını sunan Seray Sever, şimdi de Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapıyor.