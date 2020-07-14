Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor'da geçen sene kim, hangi yarışmacı şampiyon oldu?

Survivor 2020 finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı. Şimdi izleyiciler şimdi Survivor 2019 şampiyonu kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'da geçen sene kim, hangi yarışmacı şampiyon oldu? İşte o sorunun yanıtı...
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.