Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? Survivor'da geçen sene kim, hangi yarışmacı şampiyon oldu?

Survivor 2020 finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı. Şimdi izleyiciler şimdi Survivor 2019 şampiyonu kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'da geçen sene kim, hangi yarışmacı şampiyon oldu? İşte o sorunun yanıtı...

2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.