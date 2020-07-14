Survivor şampiyonu kim oldu sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. TV 8 ekranlarının heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2020'de artık sona gelindi. Bugün canlı yayında final heyecanı yaşanıyor ve şampiyon olan isim belli oluyor. Bilindiği üzere İstanbul Galataport'tan dün yapılan canlı yayında en az SMS oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yasin oldu ve böylece finalistler Barış ve Cemal Can olarak açıklandı. Peki, Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı? İşte final gününe dair merak edilenler...

14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismin CEMAL CAN olduğunu açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim Cemal Can oldu.