Survivor şampiyonu kim oldu sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. TV 8 ekranlarının heyecanla izlenen yarışma programı Survivor 2020'de artık sona gelindi. Bugün canlı yayında final heyecanı yaşanıyor ve şampiyon olan isim belli oluyor. Bilindiği üzere İstanbul Galataport'tan dün yapılan canlı yayında en az SMS oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yasin oldu ve böylece finalistler Barış ve Cemal Can olarak açıklandı. Peki, Survivor 2020 hangi yarışmacı kazandı? İşte final gününe dair merak edilenler...
14 TEMMUZ SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismin CEMAL CAN olduğunu açıkladı. SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim Cemal Can oldu.
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.