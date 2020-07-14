Survivor kim kazandı 2020! Survivor şampiyonu kim oldu? Acunn Survivor SMS sıralaması arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Acun Ilıcalı 2020 Survivor şampiyonunu açıkladı. Final gecesinde Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı halk oylamasına çıkarak birinci olmak için mücadele etti. Yarışmayı izleyenler de destekledikleri isim için SMS attı. Gece yarısına kadar süren oylama sonuçlarına göre aradaki fark yüzde 5'in altında çıktı. Peki, Survivor kim kazandı? 2020 Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor SMS sıralaması...

SURVİVOR KİM KAZANDI?

2020 Survivor şampiyonu belli oldu! Survivor'u bu sene kazanan isim Cemal Can Canseven oldu. Şampiyon isim büyük bir sevinç gösterisi yaşadı.