14 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor final elenen kim? Survivor'da bu gece final heyecanı yaşandı. Finale kalan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasında yaşanan kıyasıya rekabet nefes kesti. Halk oylamasına çıkan iki yarışmacı Survivor şampiyonu olmak için yarıştı. Finalde bir kişi Survivor kupasına, ödüle ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor kim elendi? 14 Temmuz Survivor kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ 14 TEMMUZ

Survivor'a veda eden son isim Barış Murat Yağcı oldu. Final gecesini kazanan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 14 TEMMUZ

Survivor SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Cemal Can Canseven şampiyon oldu.

SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.