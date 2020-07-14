14 Temmuz Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor final elenen kim? Survivor'da bu gece final heyecanı yaşandı. Finale kalan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasında yaşanan kıyasıya rekabet nefes kesti. Halk oylamasına çıkan iki yarışmacı Survivor şampiyonu olmak için yarıştı. Finalde bir kişi Survivor kupasına, ödüle ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor kim elendi? 14 Temmuz Survivor kim gitti? İşte detaylar...
SURVİVOR KİM ELENDİ 14 TEMMUZ
Survivor'a veda eden son isim Barış Murat Yağcı oldu. Final gecesini kazanan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI 14 TEMMUZ
Survivor SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Cemal Can Canseven şampiyon oldu.
SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?
Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.
GALATAPORT NEREDE?
Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor.
Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.
Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.
Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul'un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.
Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.
BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?
"Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."
CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?
"İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."