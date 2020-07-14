Survivor ödülü ne kadar? 2020 Survivor şampiyonu ne kadar alacak? Survivor birincilik ödülü ne?

2020 Survivor şampiyonu ne kadar alacak? Survivor ödülü ne kadar? Survivor birincilik ödülü ne? Survivor'da final heyecanı başladı. Galataport'tan yapılan canlı yayında Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven halk oylamasına çıkacak. Halk oylamasında en çok oyu alan kişi Survivor 2020 şampiyonu olacak. Birinci olacak yarışmacı şampiyonluk kupasının yanı sıra büyük ödüllerin de sahibi olacak. Peki, Survivor ödülü ne kadar? Survivor şampiyonu ne kadar alacak? 2020 Survivor birincilik ödülü ne? İşte merak edilen bilgiler!

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor. Para ödülünün yanı sıra araba ödülünün de olabileceği tahminler arasında.