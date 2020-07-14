Survivor ödülü ne kadar? 2020 Survivor şampiyonu ne kadar alacak? Survivor birincilik ödülü ne?

2020 Survivor şampiyonu ne kadar alacak? Survivor ödülü ne kadar? Survivor birincilik ödülü ne? Survivor'da final heyecanı başladı. Galataport'tan yapılan canlı yayında Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven halk oylamasına çıkacak. Halk oylamasında en çok oyu alan kişi Survivor 2020 şampiyonu olacak. Birinci olacak yarışmacı şampiyonluk kupasının yanı sıra büyük ödüllerin de sahibi olacak. Peki, Survivor ödülü ne kadar? Survivor şampiyonu ne kadar alacak? 2020 Survivor birincilik ödülü ne? İşte merak edilen bilgiler!
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor. Para ödülünün yanı sıra araba ödülünün de olabileceği tahminler arasında.
SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
FİNAL GALATAPORT'TA
13-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Survivor finali Galataport'ta düzenleniyor. İstanbul'da boğaz manzarasında gerçekleşen yarı final ve finale bu sezon Survivor'a katılan yarışmacılar ve yakınları eşlik ediyor.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.