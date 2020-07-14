PROJEDE NELER OLACAK?

Projenin asıl amacının kruvaziyer terminali ve ona hizmet eden bekleme alanları, biletleme kontuarlarının oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran, kapalı otopark gibi ticari işletmeler halkın kullanımına sunulacaktır.

Projenin sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile projenin İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olması hedefleri arasındadır. Dünyanın en büyük cruise gemilerine ev sahipliği etmesi hedeflenen projede yolcuların pasaport kontrol ve gümrük işlemleri de yapılabilecek.

Galataport Doğuş Grubu ve Bilgili Holding'in ortak projesidir.