Galataport nerede? Sorgulaması son birkaç gündür arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Survivor 2020'nin fenomen izleyicileri finalin yapılacağı yerin Galataport olduğunu öğrenince buranın hangi ilçede yer aldığını, nasıl ulaşılabildiğini merak ederek araştırmaya başladı. Survivor 2020 finalinin çekildiği Galataport hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
PROJEDE NELER OLACAK?
Projenin asıl amacının kruvaziyer terminali ve ona hizmet eden bekleme alanları, biletleme kontuarlarının oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran, kapalı otopark gibi ticari işletmeler halkın kullanımına sunulacaktır.
Projenin sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile projenin İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olması hedefleri arasındadır. Dünyanın en büyük cruise gemilerine ev sahipliği etmesi hedeflenen projede yolcuların pasaport kontrol ve gümrük işlemleri de yapılabilecek.
Galataport Doğuş Grubu ve Bilgili Holding'in ortak projesidir.
GALATAPORT'A NASIL GİDİLİR?
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.
KONUM VE ULAŞIM
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.