Survivor Barış Murat Yağcı en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Çoğu zaman SMS birincisi olan Survivor finalisti Barış'ın bu akşam şampiyon olup olmayacağı merak ediliyor. nefesler tutuldu ve bu akşam her şey belli olacak. Gündemde çok sık araştırılan Barış Murat Yağcı'nın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Destekleyenler SMS göndermeye devam ediyor.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.
Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes'te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.
Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
Barış'ın rol aldığı projeler
Kiralık Aşk
Şevkat Yerimdar
2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)
2015 - Kiralık Aşk (Dizi)
2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz. Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.
Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.
Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.