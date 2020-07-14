Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı? Barış Murat Yağcı sevgilisi kimdir? Survivor'da finale kalan isimlerin aşk hayatları merak ediliyor. Finale kalan isimlerden olan ve yarışmanın favorisi olarak gösterilen Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı? Barış Murat Yağcı sevgilisi kimdir? İşte merak edilen bilgiler!
BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ VAR MI?
Genç modelin sevgilisi olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Sessiz ve sakin yapısı, duruşu ile seyircilerin de gönlünü kazanan 29 yaşındaki Cemal Can aslen İzmir Alaçatı doğumlu. Oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.
Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.
Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.