Survivor Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı? Barış Murat Yağcı sevgilisi kimdir?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Sessiz ve sakin yapısı, duruşu ile seyircilerin de gönlünü kazanan 29 yaşındaki Cemal Can aslen İzmir Alaçatı doğumlu. Oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.