Survivor Cemal Can Canseven sevgilisi var mı? Cemal Can Canseven sevgilisi kimdir? Survivor finalisti Cemal Can Canseven'in aşk hayatı merak edilen konulardan birisi oldu. Magazin dünyasından tanınan ve Survivor 2020'de karşımıza çıkan Cemal Can Canseven renkli aşk hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer almıştı. Peki, Survivor Cemal Can Canseven sevgilisi var mı? İşte, Canseven hakkında merak edilen bilgiler.

CEMAL CAN CANSEVEN SEVGİLİSİ VAR MI?

Yarışma sayesinde popülerliği artan Cemal Can Canseven makyaj videoları ile fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı. Danla'nın Cemal Can ile bir süre evli kaldık beni aldattı boşandık sözleri de çok konuşulmuş, sonra bu sözlerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.