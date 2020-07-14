SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?

Cemal Can, Yasin Obuz ve Barış Murat yağcı'yı destekleyenler 1890'a yarışmacının adını yazıp gönderebilir.

SURVİVOR SMS KAÇ TL?

Survivor 2020'de sms ücreti Türkiye içerisinde yer alan izleyicilerin gönderdiği sms'lerden yalnızca 2,90 tl alınmakta. Fakat sms Kıbrıs'tan gönderiliyor ise 2,96 tl alınıyor. Oy atma işlemi tv8'in yan uygulamasından da yapılabilmektedir. O zaman ücretler 3 tl'ye kadar çıkıyor..

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Henüz bul yıl verilecek ödül ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.

JENNİFER LOPEZ SURVİVOR DETAYI NEDİR?

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı malikane ödülü günlerce konuşulmuş ve Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jnnifer Lopez'in eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibini açıkladı.

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.

SURVİVOR'DA VİLLA KİMİNDİ?

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan ve dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğu söylenen lüks villanın sahibi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı gerçeği açıklayan Hakan Hatipoğlu'na göre rüyaları süsleyen villanın sahibi, daha önce Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony.