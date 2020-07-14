Survivor kim elendi? 14 Temmuz Survivor kim elendi sorusu Survivor'da final gecesini izleyenlerin merak konusu oldu. Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven ikilisinden birisi hayallerine bu gece veda ediyor. Peki, 14 Temmuz Survivor kim elendi? Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor'dan elenen ismi açıklıyor. İşte final gecesinden merak edilen detaylar!

SURVİVOR KİM ELENDİ 14 TEMMUZ

Survivor'a veda eden son isim Barış Murat Yağcı oldu. Final gecesini kazanan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI 14 TEMMUZ

Survivor SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Cemal Can Canseven şampiyon oldu.

SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.