Survivor SMS sıralaması 13 Temmuz! Yarı finalde Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor yarı finalinde son eleme gecesi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Galataport'tan canlı yayında halk oylamasına 3 yarı finalist çıktı. Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz halk oylamasında SMS desteği aldı. Peki, 13 Temmuz Survivor SMS sıralaması nasıl? Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? Bu gece elenen bir kişi birinci hayallerine veda ederken, diğer 2 yarışmacı 14 Temmuz gecesi yapılacak finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.