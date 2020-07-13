Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor ödül ne? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? 2020 Survivor yarı final ve final heyecanı yaşanıyor ve şampiyon isim belli oluyor. Finalde şampiyon isim büyük ödüle ulaşacak. Peki, Survivor birincilik ödülü ne kadar? 2020 Survivor ödül ne? Büyük finale sayılı saatler kala işte merak edilen bilgiler!

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.