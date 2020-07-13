Survivor finale kim kaldı? 2020 Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler sorusu yarı final gecesinde merak edilen konulardan brisi oldu. Galataport'tan yapılan canlı yayında 3 yarı finalist Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz halk oylamasına çıktı. Halk oylaması sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etti. Finale yükselen iki kişi ise yarın yapılacak büyük finalde halk oylamasına çıkacak. Peki, Survivor finale kim kaldı? Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler? İşte Survivor yarı final gecesinde yaşanlar...
SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?
13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
2020 Survivor finali yarın (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.
SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.
SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.