Survivor finale kim kaldı? 2020 Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler sorusu yarı final gecesinde merak edilen konulardan brisi oldu. Galataport'tan yapılan canlı yayında 3 yarı finalist Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz halk oylamasına çıktı. Halk oylaması sonucu bir yarışmacı hayallerine veda etti. Finale yükselen iki kişi ise yarın yapılacak büyük finalde halk oylamasına çıkacak. Peki, Survivor finale kim kaldı? Survivor finale kalanlar kim? Survivor finalistler kimler? İşte Survivor yarı final gecesinde yaşanlar...

SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.