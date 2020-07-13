Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.

Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.

SURVİVOR SMS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için tüm vergiler dahil SMS ile oy kullanma ücreti 2,90 TL, KKTCELL ve KKTC Telsim için 2,96 TL'dir.

İsmi geçen operatörler hâricindeki hat kullanıcıları yalnızca Google Play ve App Store üzerinden oy kullanabilir. Tüm vergiler dahil App Store ile oy kullanma ücreti 2,99 TL, Google Play oy kullanma ücreti 2,69 TL'dir.

Fransa: 71004'e mesaj gönderilir. Ücreti: 0.50 EUR

İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF

İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF