Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor'da yarı final ve final heyecanını yaşanmasıyla birlikte, izleyiciler destekledikleri yarışmacılar için SMS atmak istiyor. Peki Survivor SMS nasıl atılır? Yarı finalde Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz finale kalacak iki kişi olmak için mücadele ediyor. İşte, Survivor SMS ücreti hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz. Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.
Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.
Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.
SURVİVOR SMS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için tüm vergiler dahil SMS ile oy kullanma ücreti 2,90 TL, KKTCELL ve KKTC Telsim için 2,96 TL'dir.
İsmi geçen operatörler hâricindeki hat kullanıcıları yalnızca Google Play ve App Store üzerinden oy kullanabilir. Tüm vergiler dahil App Store ile oy kullanma ücreti 2,99 TL, Google Play oy kullanma ücreti 2,69 TL'dir.
Fransa: 71004'e mesaj gönderilir. Ücreti: 0.50 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Hollanda: 5030'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
Avusturya: 0900506506'a mesaj gönderilir. Ücreti: 1.10 EUR
İsviçre: 543'e mesaj gönderilir. Ücreti: 1.00 CHF
Belçika: 3211'e mesaj gönderilir. Ücreti:1.50 EUR
İngiltere: 68899'a mesaj gönderilir.
Ücreti 1.00 Sterlin + Standart Network Rate olarak ücretlendirilmektedir.