2020 Survivor finali ne zaman? Survivor ne zaman bitiyor? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da yarı final ve final heyecanı yaşanıyor. Son 3 yarışmacının kaldığı programda şampiyon belli olacak. Peki, Survivor ne zaman bitiyor? Survivor final ne zaman? İstanbul Galataport'ta seyircisiz olarak yapılacak Survivor finali ne zaman sorusunun yanıtı!

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.