GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.

PROJEDE NELER OLACAK?

Projenin asıl amacının kruvaziyer terminali ve ona hizmet eden bekleme alanları, biletleme kontuarlarının oluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran, kapalı otopark gibi ticari işletmeler halkın kullanımına sunulacaktır.