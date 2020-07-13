SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?



Bu akşam bir eleme olacak 13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.



SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?



Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.





12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?



Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.

Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.