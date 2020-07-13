Survivor 2020'de şu an 3 yarışmacı kaldı ve sadece ikisi finale kalacak, bunu ise SMS oyları belirleyecek. Başarılı bulduğu yarışmacıya oy vermek isteyen izleyiciler 2020 Survivor SMS numarasının ne olduğunu merak ederek araştırıyor. Sadece SMS göndererek desteklemek mümkün, peki Survivor SMS ücreti 2020 yılında ne kadar olarak belirlendi?
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Desteklediğiniz yarışmacının adını yazarak 1890 SMS gönderebilirsiniz.
Örnek: YASIN yazıp 1890'a SMS göndererek oy kullanabilirsiniz.
SURVİVOR 2020 SMS ÜCRETİ NE KADAR?
Survivor 2020'de sms ücreti Türkiye içerisinde yer alan izleyicilerin gönderdiği sms'lerden yalnızca 2,90 tl alınmakta. Fakat sms Kıbrıs'tan gönderiliyor ise 2,96 tl alınıyor. Oy atma işlemi tv8'in yan uygulamasından da yapılabilmektedir. O zaman ücretler 3 tl'ye kadar çıkıyor.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Bu akşam bir eleme olacak 13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVIVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?
Survivor finali İstanbul Galataport'ta yapılacak.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.