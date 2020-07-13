SEMİH ÖZTÜRK İLE EVLENEN KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?



Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Kurretülayn anlamı Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardin'li olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur şimdilerde İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunun oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

1.64 boyunda ve bekar olan Kurretülayn Matur, daha önce Tiyatro, dizi ve reklamlarında oynamıştır. Audrey Hepburn'u örnek almakta ve ileride büyük bir oyuncu olmak istemektedir.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.





2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.