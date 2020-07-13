Ekranların sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor'da bir sezonun daha sonuna gelindi. Dün akşam Dominik Cumhuriyeti'nden canlı olarak gerçekleştirilen programda adaya veda eden isim Berkan oldu. Elemenin hemen ardından Acun Ilıcalı ve üç yarışmacı Dominik'ten İstanbul'a doğru yola çıktı. Acun Ilıcalı cuma akşamı izleyicilerle finalin İstanbul Galataport'ta yapılacağını duyurmuştu. Bu akşam program Galataport'tan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Survivor Galataport seyirci girişi var mı? Survivor finaline seyirci alınıyor mu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?

Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.