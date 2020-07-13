Finale son saatler! 13 Temmuz Survivor son dakika kim elendi, kim gitti? Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da büyük final için geri sayım devam ederken üç yarışmacı ve Acun Ilıcalı İstanbul'a geldi. Bu akşam sevilen yarışma programına bir isim daha veda edecek ve böylece finale iki yarışmacı kalacak. Dün akşam Dominik Cumhuriyeti'nden canlı olarak gerçekleştirilen programda adaya veda eden isim Berkan oldu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte merak edilenler...

13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin BARIŞ olduğunu açıkladı. İkinci finalist ise CEMAL CAN oldu. En az SMS ile elenen yarışmacı olarak YASİN açıklandı. Böylece finale BARIŞ ve CEMAL CAN kaldı.