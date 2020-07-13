13 Temmuz Survivor kim gitti? Acunn Survivor SMS sıralaması Survivor kim elendi? Survivor'da yarı final gecesinde kimin elendiği merak ediliyor. Survivor 2020 yarı finalde yarışmaya ve şampiyonluk hayallerine veda eden son isim belli oluyor. Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmadan elenen son ismi açıklıyor. Peki, 13 Temmuz Survivor kim gitti? Survivor SMS sıralaması nasıl? Survivor kim elendi? İşte, Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ve Yasin Obuz arasından yarışmaya ve büyük finale veda eden son isim!

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 TEMMUZ

13 Temmuz Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu.Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.