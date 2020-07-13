TV8 ekranlarında ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda yeni sezonu başladı. Jüri koltuğunda yine Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda yarışmacıları oldukça iddialı geliyor. Büyük beden yarışmacıların stillerini yansıtacağı programda yine heyecan, gözyaşı, tartışma, eleştiri daha pek çok anılar yaşanacak. Doya Doya Moda yeni sezon tarihi ve saati de belli oldu, işte merak edilenler…
DOYA DOYA MODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 13:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?
İmani Dolar, Aslı Adıyaman, Nur İşlek, Aylin Tözün, Rümeysa Buyuran, Birben Coşkun,
DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Doya Doya Moda son ikiye Sündüz ve Betül kaldı, şampiyon olan isim ise Betül Böçkün oldu.
Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü finali yapıldı. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi.
DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.