Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.07.2020 18:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 18:44
    ABONE OL

    kimdir? kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    Survivor'da final için geri sayım devam ederken TV 8 ekranlarında bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi de Yasin Obuz. İzleyiciler yarışmanın yayınlandığı saatlerde kimdir sorusuna yanıt arıyor. Dün gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Peki, kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

    Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

    Survivor'da bu akşam finale bir adım kala bir veda daha yaşanacak. Her akşam yarışma programında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Barış Murat Yağcı. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatına dair merak edilenler...

    SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

    21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.

    Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes'te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.

    Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

    Barış'ın rol aldığı projeler

    Kiralık Aşk

    Şevkat Yerimdar

    2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)

    2015 - Kiralık Aşk (Dizi)

    2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)
    Haberler Magazin Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri