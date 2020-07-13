Survivor'da bu akşam finale bir adım kala bir veda daha yaşanacak. Her akşam yarışma programında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'a damga vuran isimlerden birisi de Barış Murat Yağcı. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatına dair merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.