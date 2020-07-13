TV 8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor 2020'nin finali için geri sayım sürüyor. Survivor 2020 finali nerede çekiliyor sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle bu saatler yoğunluk kazandı. Dün akşam eleme gecesinde Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Berkan olduğunu açıkladı. Elemenin ardından gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Programın finali İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilecek. Peki, Survivor finalindeki Galataport nerede? İşte detaylar...
GALATAPORT HAKKINDA
Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
KONUM VE ULAŞIM
Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.
Galaport projesi...
GALATAPORT PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI
Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport Projesi'nde sona yaklaşıldı. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Covid-19 virüs salgını nedeniyle inşaat çalışmaları bir süreliğine yavaşlayan projede, normalleşme süreciyle birlikte çalışmalar yeniden hızlandı.
Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.