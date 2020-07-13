TV 8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor 2020'nin finali için geri sayım sürüyor. Survivor 2020 finali nerede çekiliyor sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle bu saatler yoğunluk kazandı. Dün akşam eleme gecesinde Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Berkan olduğunu açıkladı. Elemenin ardından gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Programın finali İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilecek. Peki, Survivor finalindeki Galataport nerede? İşte detaylar...

GALATAPORT HAKKINDA

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır.