Survivor finale kim kaldı? 2020 Survivor finalistler kimler? Survivor finale yükselen yarışmacılar!

2020 Survivor finalistler kimler? Survivor finale kim kaldı? Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor ve yarı finaldeki 3 kişiden bir kişi hayallerine veda ediyor. Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz destekçileri SMS göndererek finale kalacak iki kişiyi belirledi. Peki, Survivor finalistler kimler? Survivor finale kimler kaldı? İşte, SUrvivor finale yükselen yarışmacılar!

SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?

Survivor'da finale yükselen 2 kişi henüz belli olmadı. Finale yükselen isimler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.