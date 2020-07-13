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    • 13.07.2020 22:50
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    • 13.07.2020 22:50
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    ? 2020 kimler? !

    Survivor finale hangi yarışmacılar kaldı? 2020 kimler? yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Survivor’da yarı final heyecanı yaşanıyor. Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven arasında finale yükselmek için kıyasıya bir heyecan yaşandı. Elenen bir isim şampiyonluk hayallerine veda ederken, finale yükselen iki kişi şampiyonluk mücadelesine devam edecek. Peki, ? 2020 ? İşte yanıtı!

    Survivor finale kim kaldı? 2020 Survivor finalistler kimler? Survivor finale yükselen yarışmacılar!

    2020 Survivor finalistler kimler? Survivor finale kim kaldı? Survivor'da yarı final heyecanı yaşanıyor ve yarı finaldeki 3 kişiden bir kişi hayallerine veda ediyor. Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz destekçileri SMS göndererek finale kalacak iki kişiyi belirledi. Peki, Survivor finalistler kimler? Survivor finale kimler kaldı? İşte, SUrvivor finale yükselen yarışmacılar!

    SURVİVOR FİNALİSTLER KİMLER?

    Survivor'da finale yükselen 2 kişi henüz belli olmadı. Finale yükselen isimler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    2020 Survivor finali yarın (14 Temmuz Salı) akşamı Galataport'tan düzenlenecek canlı yayınla ekranlara gelecek ve şampiyon isim belli olacak.

    SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

    SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?

    Cemal Can Canseven
    Yasin Obuz
    Barış Murat Yağcı

    SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?

    Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.

    GALATAPORT NEREDE?

    Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
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