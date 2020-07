Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor Cemal Can Canseven ne iş yapıyor?

2020 Survivor'da final öncesi nefesler tutuldu. Galataport'ta gerçekleşecek yarı final gecesinde, son 3 yarışmacıdan birisi daha yarışmaya veda edecek. Büyük final öncesi Yasin Obuz, Barış Murat Yağcı ve Cemal Can arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Survivor Cemal Can kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kavgalarıyla ve yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemal Can Canseven kimdir sorusuna haberimizden yanıt bulabilirsiniz.

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.