Survivor Berkan kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Survivor finali için geri sayım başladı ve öncesinde elenen Berkan duygusal anların yaşanmasına neden oldu. 5 aylık mücadelenin ardından sonunda şampiyon belli olacak fakat Berkan Karabulut ne yazık ki finali göremedi. Survivor Berkan Karabulut'un hayatına dair tüm merak edilenleri ise haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR'DAN ELENEN BERKAN NELER SÖYLEDİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.