TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın şampiyonu yarın akşam belli olacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin İstanbul'da yapılacağını duyurmasının ardından büyük heyecan yarattı ve herkes final yerinde seyirci olmak için fiyat araştırmalarına başladı. Peki izleyici kabul edilecek mi? Survivor finalini canlı olarak orada yaşamak isteyenler biletlerini nereden alacak? İşte ayrıntılar…
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
Survivor 2020'den elenen Berkan Karabulut veda konuşmasında, "Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Kimse üzülmesin benim için, burada çok güzel yarıştım. Mertçe mücadele verdim. Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım tecrübeler ve hatıralar edindim. 3 yarışmacı da ayrı ayrı şampiyonluğu hak eden isimler" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2020 BİLETİ NASIL ALINIR?
Acun'un yaptığı açıklamaya göre bu yıl yapılacak olan Survivor finaline korona virüs sebebi ile yalnızca yarışmacılar ve aileleri alınacak. Bu sebeple biletler satışa sunulmayacak.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı: "Bu üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı geceden sonra canlı yayında Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak."
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali yapılacak. Final Galataport'ta geçekleşecek.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.