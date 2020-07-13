Survivor'da yarı final heyecanı başladı. Yarı finale kalan 3 isimden birisi olan Cemal Can kimdir sorusu gündeme outrdu. Bu yılın dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan Cemal Can Canseven, sergilediği performansla yarı finale kalmıştı. Finale çıkacak iki kişinin belirleneceği gecede Survivor Cemal Can kimdir sorusu da gündem oldu. Dün gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cemal Can Canseven kimdir sorusunun yanıtı!
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi.
Dj olarak Holifest 2019 da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür.
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Cemal Can, Barış ve Yasin İstanbul'a geliyor. Bir kişi daha yarışmaya veda edecek ve iki kişi finale kalacak.
SURVİVOR YARI FİNALDE KİMLER YARIŞACAK?
Cemal Can Canseven
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor finalistler bu akşam belli olacak. Büyük final ise 14 Temmuz 2020 Salı akşamı yapılacak. Survivor finali İstanbul Galataport'tan canlı olarak yayınlanacak.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.