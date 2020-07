Survivor'da yarı final heyecanı başladı. Yarı finale kalan 3 isimden birisi olan Cemal Can kimdir sorusu gündeme outrdu. Bu yılın dikkat çekici yarışmacılarından birisi olan Cemal Can Canseven, sergilediği performansla yarı finale kalmıştı. Finale çıkacak iki kişinin belirleneceği gecede Survivor Cemal Can kimdir sorusu da gündem oldu. Dün gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cemal Can Canseven kimdir sorusunun yanıtı!

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve Instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.