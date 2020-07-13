13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı büyük finalde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam eleme gecesinde Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Berkan olduğunu açıkladı. Elemenin ardından gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Programın finali İstanbul Galataport'ta gerçekleştiriliyor. Peki, 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte eleme gününe dair detaylar

13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.