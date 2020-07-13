13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı büyük finalde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam eleme gecesinde Acun Ilıcalı en az oyu alarak adaya veda eden ismin Berkan olduğunu açıkladı. Elemenin ardından gece saatlerinde Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can özel uçakla büyük final için İstanbul'a yola çıktı ve bugün İstanbul'a geldi. Programın finali İstanbul Galataport'ta gerçekleştiriliyor. Peki, 13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte eleme gününe dair detaylar
13 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
13 Temmuz Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıkladı. İkincisi finalist ise Cemal Can oldu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı.
12 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Acun Ilıcalı Survivor hayallerine veda eden ismin BERKAN olduğunu açıkladı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı ve böylece final için İstanbul'a gitme şansı yakaladı.
9 TEMMUZ SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, dün akşam Cemal Can'ın dün akşam aday gösterdiği Elif'in ardından Cemal Can'ın ismini verdi. Böylece oylama sonucunda adaya veda eden isim ve son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Acun Ilıcalı bu akşam adaya veda eden ismin ELİF olduğunu açıkladı.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
8 TEMMUZ SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan yarışmacı CEMAL CAN oldu. Cemal'in söylediği ilk eleme adayı ELİF oldu.
7 TEMMUZ SALI SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Berkan, Sercan ve Yasin'in eleme adayı olduğu haftanın programında ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı adaya ve Survivor olma hayallerine veda eden ismin SERCAN olduğunu açıkladı.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.