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    • 19.07.2020 15:46
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    Olmaz 6. 166.bölüm tarihi ne zaman?

    ATV ekranlarının yeraltı dünyasında yaşanan güç savaşlarını anlatan dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz erken sezon finali kararı alarak sevenlerini üzdü. 5. sezonunu 28 Nisan Salı akşamı tamamlayan Edho sezon finali yaptı. Yani bu demek oluyorki Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6.Sezonda da ekranlara gelmenin vizesini aldı.

    EDHO'da hain planlar ortaya çıkacak! Yeni bölüm...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından yaz günlerinde araştırılmaya başlandı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile erken bir sezon finali yaptı. Coronavirüs salgını nedeniyle sağlıklı set ortamlarının sürdürülemediği bir ortamda EDHO bu sezonu 165. bölüm ile noktaladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bizim dostumuz yok!"

    Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

    FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI

    Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

    KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

    Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

    İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

    Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

    FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?

    Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

    HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

    Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. yeni sezon 166.bölüm tarihi ne zaman?
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