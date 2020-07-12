Güzelliği ile büyüleyen Afra Saraçoğlu pek çok dizi projesi ile karşımıza çıkıyor. Özellikle Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan Afra Saraçoğlu kimdir? Sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile tatil keyfi yapan Afra Saraçoğlu'nun annesi de yanlarındaydı, ayrıca Yazıcıoğlu'nun abisinin ailesi de tatil teknesindeydi. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun denizdeki romantik anları gözlerden kaçmadı.
AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?
Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur.
Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.
Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisi kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.
Ödülleri:
2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar
Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Öğretmen (TV Dizisi)
2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)
2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?
Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.
2013 yılında yayına giren Karagül dizisinde Baran Şamverdi karakteri ile diziseverlerin tanıdığı oyuncular arasına girdi.2018 yılında 5 bölüm süren Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide Korkut karakterini canlandırdı.Genç oyuncu şu sıralar, Netflix için çekilen Aşk101 dizisinde rol alıyor.
Rol aldığı filmler
2011 yılında "Dedemin İnsanları
"2018 yılında İyi Oyun
Rol aldığı diziler
2012 "Kayıp Şehir" Furkan
2013-2015 "Karagül" Baran Şamverdi
2016 yılında "Umuda Kelepçe Vurulmaz" Ferit
2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi Korkut
2018 Bir Litre Gözyaşı Mahir Yetkin